Guilherme Ramos reforça opções de Filipe Rocha para a Taça

Depois do nulo em Penafiel que marcou a estreia de Filipe Rocha como treinador do Feirense, os fogaceiros vão preparar a deslocação, do próximo dia 23, a casa do Ac. Viseu, para a Taça de Portugal. Guilherme Ramos cumpriu castigo no jogo de com o Penafiel e regressa às opções agora ao dispor do treinador que assumiu o comando técnico da equipa há cerca de uma semana.





O defesa-central, de 22 anos, tem um golo marcado em sete jogos e aproveitou da melhor forma a ausência por lesão durante dois meses de Ricardo para protagonizar uma sólida dupla de centrais ao lado de Ícaro.Se por mérito próprio parece ter mais que argumentos suficientes para eventualmente voltar ao onze inicial na prova rainha, por outro lado há o aspeto da gestão do plantel que se poderá verificar. Ricardo esteve longas semanas sem jogar, enquanto Ícaro tem 13 jogos e Guilherme vinha numa sequência de seis jogos seguidos a jogar, cinco deles a titular. Só perdeu o de Penafiel por castigo.