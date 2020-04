Hoje já houve treino com bola

Regressado ao trabalho na passada terça-feira, o plantel do Feirense cumpriu, nesta quinta-feira, o terceiro dia de treinos, sendo que a bola foi a novidade da sessão desta manhã, isto depois de duas sessões mais concentradas no aspeto físicos dos jogadores nos últimos dois dias.





Ainda que paire no ar a possibilidade da 2ª Liga ser já dada por terminada nas próximas horas, os fogaceiros não facilitam no esforço para chegarem ao desejável período de retoma do campeonato na melhor forma possível. A equipa tem correspondido à vontade da SAD: trabalhar para jogar as 10 jornadas que restam.