Ícaro ainda não perdeu um minuto de competição

Na sua terceira passagem pelo clube, Ícaro tem mostrado a mesma preponderância que o fez evidenciar-se nas duas primeiras experiências (2013/14 e de 2015 a 2017) em Santa Maria da Feira. O defesa-central não perdeu um único minuto de competição no total dos 13 jogos até agora realizados: são 1170 minutos consecutivos a jogar.





Resta agora saber se o brasileiro, de 30 anos, será ou não poupado no próximo sábado, contra o Ac. Viseu, para a Taça. É que Ricardo e Guilherme Ramos não têm nenhum impedimento e Filipe Rocha poderá optar por fazer Ícaro descansar ou, em sentido contrário, manter o estatuto do central intacto.Na escala dos mais utilizados, encontram-se de seguida dois homens da frente: o extremo Fati, com 1041 minutos, ele que só não foi titular com o Berço, onde foi suplente utilizado, e o ponta-de-lança N’Sor que, titular em nove jogos, apresenta 811 minutos de competição.