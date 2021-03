Ícaro chegou aos 150 jogos

Ícaro chegou, no passado fim de semana, aos 150 jogos com a camisola do Feirense. O central, de 31 anos, cumpre a sua terceira passagem pelo clube e, pelo seu peso dentro e fora das quatro linhas, é um dos capitães da equipa agora orientada por Rui Ferreira.





Esta caminhada começou em 2013, com 25 anos. O Feirense abriu-lhe as portas da Europa e o menino do Grémio Anápolis não desiludiu: titular indiscutível logo na primeira temporada, somou 34 partidas e apontou dois golos. Saiu durante um ano, para representar o Chaves, mas voltaria para ajudar os fogaceiros a subir de divisão. Numa época inesquecível, fez 42 jogos e voltou a mostrar toda a sua qualidade. Ficou para a 1.ª Liga onde voltaria a ser figura importante da equipa.Um novo convite voltou a fazê-lo mudar de ares, desta vez para o Tondela. Regressou dois anos depois para repetir a proeza de 2015/16. A pandemia travou o campeonato na reta final e Ícaro renovou os desejos de todos: ficou, manteve a qualidade nos treinos e jogos, chegou às 150 partidas pelos fogaceiros e agora quererá contribuir para uma reta final pujante para, dentro de oito semanas, festejar nova subida ao escalão maior do futebol português.