Ícaro deu exemplo de superação

Quinze dias depois do violento choque de cabeças que sofreu no Seixal, diante do Benfica B, Ícaro foi a jogo com o Leixões. O central foi a grande, e inesperada, novidade no onze de Rui Ferreira, depois de uma grande recuperação a provar toda a resiliência de um dos capitães de equipa.





Numa altura crucial da época, a situação de Ícaro foi gerida pelo departamento clínico dos fogaceiros com o maior cuidado possível, efetuando avaliações diárias para se perceber, na perfeição, o estado do jogador. A ter em conta a sua utilização no passado sábado, Ícaro apresentou fortes melhorias no final da semana e terá manifestado a sua intenção de ajudar a equipa.A paragem nos treinos, e a delicada situação por que passou, acabaram, no entanto, por permitir que Ícaro tivesse em campo apenas 63 minutos. O central sentiu dores musculares e acabaria por ser substituído, numa altura em que o resultado (2-0 para o Feirense) também poderá ter ajudado à tomada de decisão de proteger um pouco mais o atleta.No próximo domingo, os fogaceiros deslocam-se a Vizela e o central será trunfo para Rui Ferreira. O defesa esteve irrepreensível em termos defensivos - com o Leixões a criar escassas oportunidades de golo - e ainda tem ação determinante no primeiro golo da partida com um belo passe de dezenas de metros desde a defesa até ao ataque, onde o lateral Zé Ricardo se projetava e viria a assistir Marcus para o tento aos 45'+1.