Ícaro e Cris integrados

Duas boas notícias para o Feirense na antevéspera de receber o Mafra. Ícaro e Cris estão recuperados de lesão e já integraram a sessão de trabalho desta manhã.





O central brasileiro contraiu uma lesão muscular na deslocação a Coimbra e falhou as últimas quatro partidas, tendo sido substituído por Pedro Monteiro. Agora, Ícaro está de volta às opções de Filipe Rocha e até pode mesmo entrar no onze para a partida desta segunda-feira.Já Cris esteve entregue ao departamento médico devido a dores abdominais. O experiente médio parou de treinar na semana que antecedeu o jogo da Taça de Portugal onde o Feirense se deslocou a Montemor. Cris também já se treinou na manhã de hoje, deixando apenas Ruca na lista dos indisponíveis. Recorde-se que o lateral-esquerdo foi expulso diante do Estoril e terá de cumprir dois jogos de suspensão.