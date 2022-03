Ícaro eleito melhor jogador de fevereiro na Liga Sabseg pelo Sindicato

Titular nos quatro encontros disputados pelo Feirense durante o mês de fevereiro, o central Ícaro venceu a votação para o prémio de melhor jogador do mês passado na Liga Sabseg, numa distinção atribuída pelo Sindicato dos Jogadores.Nesta eleição, o jogador de 32 de anos recolheu 16,25% dos votos, superando o médio Fabinho, do Leixões, com 13,07%, e pelo colega de equipa, João Paulo, que conquistou 12,44% das preferências.Capitão de equipa e um dos elementos mais experientes do plantel fogaceiro, as exibições do central contribuíram para o bom registo defensivo da formação de Rui Ferreira, que manteve a 'folha limpa' frente ao Rio Ave e Varzim, tendo sofrido apenas dois golos em fevereiro, nas vitórias por 4-1 e 2-1, frente a Farense e Académica, respetivamente.Esta época, o Feirense já tinha visto o extremo Vargas ser galardoado com esta mesma distinção alusiva aos meses de agosto e setembro.