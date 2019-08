Ícaro fez o 100.º golo a titular no Feirense

Na sua terceira passagem pelo Feirense, Ícaro cumpriu, no último domingo, frente ao Vilafranquense, o 100º jogo a titular com a camisola dos fogaceiros, coroado com o golo que estabeleceu o 2-0 final para os da casa na estreia no campeonato no Estádio Marcolino Castro.





Amado pelos adeptos do clube centenário de Santa Maria da Feira, Ícaro já tinha representado o Feirense em 2013/14, 2015/16 e 2016/17 e, nessas temporadas, marcou sempre dois golos. Em 2018/19 já tem um, portanto está bem lançado para ultrapassar essa tendência. Ao todo, já fez 104 jogos pelo emblema santamariano.