Ícaro junta-se às baixas do Feirense por Covid-19

Já com alguns jogadores a testarem positivo à Covid-19 no plantel, o Feirense ficou este sábado com mais uma baixa para o encontro com o Nacional, uma vez que o central Ícaro Silva, um dos mais experientes da equipa e habitual titular, também está infetado.Apesar de Zé Ricardo, João Tavares, Washington e Steven Petkov, que falharam o duelo com o líder Benfica B por este motivo, já terem cumprido o período de isolamento e estarem disponíveis para o duelo de segunda-feira, à exceção do lesionado João Tavares, Arthur, João Pinto, Shimaga e Fábio Espinho testaram positivo após o último jogo e ainda não têm presença garantida na deslocação à Madeira, pelos que as dúvidas nos fogaceiros são muitas.O duelo entre Feirense e Nacional, da 17ª jornada, está marcado para segunda-feira, às 18 horas.