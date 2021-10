Ícaro recebe galardão da Liga Portugal: «Um prémio deste grupo fantástico»

Além do técnico Rui Ferreira, o Feirense viu também Ícaro Silva ter as suas performances reconhecidas com a atribuição do prémio de melhor defesa de setembro na Liga Sabseg. Ainda assim, no momento da receção do prémio, o central brasileiro reconheceu a importância do trabalho de todo o grupo que culminou nesta distinção.





"A nossa equipa tem feito por merecer este bom início de época. Este prémio não era possível sem a ajuda dos meus companheiros e da equipa técnica. Os prémios individuais existem, mas sempre como consequência do trabalho coletivo. Quero dividir esta distinção com todo este grupo de trabalho fantástico", afirmou o jogador de 32 anos que, num plantel bastante jovem, se assume como uma das vozes de comando."Fizemos uma equipa muito jovem, com vários nomes desconhecidos para muita gente. A nossa união, o nosso espírito de grupo e de sacrifício ajudou a formar uma família e isso tem feito a diferença dentro de campo", referiu.Em setembro, o Feirense bateu a Académica e o Rio Ave sem conceder qualquer golo, fazendo os 90 minutos nos dois encontros. Já este mês, o central foi decisivo ao marcar o golo da vitória frente ao Varzim, já nos descontos.