Ícaro SIlva eleito melhor defesa do mês de setembro

Ícaro Silva, experiente central do Feirense e capitão de equipa, foi considerado o melhor defesa do mês pelos treinadores da Liga Sabseg.





Os fogaceiros são os líderes do campeonato e a melhor defesa do mesmo, com o jogador de 32 anos a ter um papel preponderante na boa forma da equipa, que contabilizou duas vitórias durante setembro.A cumprir a sexta época ao serviço dos azuis, Ícaro angariou 30,25% dos votos, ficando à frente de Vasco Fernandes, do Casa Pia, e de Vítor Bruno, do Ac. Viseu.