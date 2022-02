Ícaro supera melhor registo de carreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da derrota frente ao Chaves, nem tudo foi negativo para os lados do Feirense, uma vez que que o central Ícaro Silva chegou aos três golos na presente temporada, o que significa que esta é a já a época mais concretizadora do brasileiro.Aos 32 anos, e a cumprir a nona temporada em Portugal, o defesa apenas tinha conseguido chegar a marca dos dois golos em três ocasiões: em 2015/16 e 2016/17, pelo Feirense, e em 2018/19, pelo Tondela.O registo torna-se ainda mais notável se for tido em conta que Ícaro Silva ainda só participou em 15 jogos esta época e que já teve temporadas em que contabilizou mais de 40 jogos. Ao serviço da turma orientada por Rui Ferreira, o central tem sido um trunfo nas bolas paradas.