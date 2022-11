Igor: «Boas dores de cabeça»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guardião fogaceiro Igor Rodrigues, de 27 anos, regressou à titularidade após um hiato de três meses para travar o penálti de Alan Ruiz com um voo fantástico que acabou por salvaguardar o empate. Ação determinante que o guarda-redes não contornou, pese embora também tenha classificado o empate de "resultado justo". "Sabíamos que ia haver oportunidades e competia-nos aproveitá-las. Trabalho nesse sentido, como qualquer um dos meus companheiros, e acho que a equipa fez um trabalho suficiente para dar boas dores de cabeça ao treinador", comentou Igor Rodrigues.

Já o guardião contrário, João Valido, de 22 anos, também salientou que "todas as oportunidades são válidas para provar capacidade" e defendeu que "as aspirações do Arouca passam por terminar o grupo na liderança".