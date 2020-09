Igor e David Luís já se treinam no Feirense

A quatro dias da estreia do Feirense na nova temporada, Filipe Rocha já conta com os dois últimos reforços da equipa. Igor e David Luís foram apresentados na sexta-feira e iniciaram a última semana de preparação ao lado dos restantes companheiros.





Igor, como se sabe, chegou a Santa Maria da Feira para ocupar a vaga deixada em aberto por Caio Secco, que rumou ao Marítimo, e lutar por um lugar na baliza com Bruno Brigido e Ricardo Benjamim. O guarda-redes tem uma grande experiência na 2.ª Liga face às passagens por Sp. Covilhã, Estoril e Chaves, o primeiro adversário dos fogaceiros na 2ª Liga.Em relação a David Luís, o lateral-esquerdo chegou do V. Guimarães e, curiosamente, também jogou nos transmontanos na última temporada. Uma lesão grave afastou-o dos relvados durante vários meses impedindo que o brasileiro fosse figura de destaque, algo que aconteceu em 2018/19 quando foi indiscutível no Famalicão. Ao lado de Feliz e Fabrício, David Luís festejou mesmo a subida de divisão pelos minhotos.