Indiscutível Ícaro é de novo opção

Para além da vitória com o Cova da Piedade e da cada vez mais afirmativa recuperação na tabela classificativa, o Feirense e Filipe Rocha podem contar com Ícaro para a importante deslocação a Viseu.





O experiente central era o único totalista do plantel em todas as competições até ao jogo com o Vilafranquense, onde viu o 5º amarelo no campeonato. Obrigado a cumprir castigo frente ao Cova da Piedade, o brasileiro, de 30 anos, vai, por certo, voltar ao onze no Fontelo.A dúvida reside na resposta à seguinte pergunta: quem deve sair do eixo do quarteto defensivo, Ricardo ou Guilherme Ramos? Dada a forma como ambos se têm apresentado, Filipe Rocha não terá fácil solução para este dilema…