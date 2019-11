Ineficácia penaliza início de Filipe Rocha

Não foi por falta de tentativas que o Feirense ainda não marcou com Filipe Rocha. Numa altura em que o novo técnico conta apenas duas partidas à frente dos fogaceiros, o saldo de 14 oportunidades de golo criadas é bem expressivo daquilo que tem sido o caudal ofensivo da equipa.

No nulo em Penafiel, Fábio Espinho, logo no primeiro minuto, quase marcou, o que sucedeu também com Ícaro, Christian, N’Sor e Ruca, num jogo que nunca fugiu do controlo dos feirenses.

Já o jogo no Estádio do Fontelo que ditou a eliminação da Taça de Portugal, diante do Ac. Viseu (0-1), foi mais dividido, mas, mesmo assim, o Feirense foi capaz de avolumar nove oportunidades, com N’Sor e Feliz, duas vezes, e Elves Baldé, Fábio Espinho, Vítor, João Victor e Boupendza a protagonizarem boas ocasiões para concretização. N’Sor enviou, inclusive, uma bola à trave em tempo de descontos e Feliz viu um defesa negar-lhe o golo em cima da linha.

Na partida de amanhã, frente ao Sp. Covilhã, os fogaceiros têm nova oportunidade de marcar o primeiro golo sob o comando do novo treinador.



Técnico regressa à Covilhã



O jogo de amanhã marca o reencontro de Filipe Rocha com o Sp. Covilhã, clube que orientou na temporada passada. Ao serviço dos serranos, o novo treinador dos fogaceiros conseguiu 13 triunfos em 30 encontros, contribuindo para o 6.º lugar alcançado pela equipa na época 2018/19.