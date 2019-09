Japonês pisca o olho à terceira subida

Campeão da 2ª Liga pelo Nacional em 2018, campeão novamente na última época pelo P. Ferreira, Christian é hoje um indiscutível do Feirense na contenda pelo regresso ao escalão principal. Em exclusivo a Record, o médio revisita o dia em que lhe imortalizaram a alcunha de "japonês"."Eu sou conhecido por japonês desde os escalões de formação no Brasil. Comecei a treinar, a jogar futebol e então estavam a fazer as equipas, escolheram-me, não sabiam o meu nome e como eu tenho os olhos assim ‘puxados’, chamaram ‘japonês, japonês’ e foi desde aí que ficou a alcunha", relata o experiente jogador, de 30 anos, com um sorriso nos lábios.Christian não esconde que a tarimba que dispõe após cinco anos de futebol português podem traduzir-se em importante benefício para o grupo de trabalho. "É sempre importante termos jogadores mais experientes e quem tem a ganhar é o Feirense. Isso dá equilíbrio, responsabilidade ao nosso futebol. Espero contribuir ao máximo para o Feirense sair sempre com a vitória", afiança, com determinação."Sempre gostei de bater livres desde pequeno. Num momento pode decidir o jogo e graças a Deus contra o Chaves foi assim que aconteceu. Estou muito confiante na equipa", fala assim, noutro âmbito, Christian, especialista em bolas paradas, sobre o seu momento de inspiração que resultou na vitória do último sábado frente aos transmontanos.O canhoto natural de Belém do Pará tem ainda palavras elogiosas para Filipe Martins e para o futebol que o técnico implementa. "O míster não é um treinador retrancado e isso ajuda toda a gente. Dá-nos uma estrutura que nos faz sentir todos confortáveis com o nosso futebol", realça, por fim.