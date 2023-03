Jardel convocado para os compromissos da seleção da Guiné-Bissau

Tal como na última paragem para os compromissos das seleções, o avançado Jardel voltou a ser convocado pela Guiné-Bissau, tendo sido chamado para os dois duelos com a Nigéria marcados para o final de março.Depois de ter cumprido a sua primeira internacionalização em novembro do ano passado, tendo inclusivamente marcado um golo, o ponta de lança do Feirense será opção do selecionador Baciro Candé para a deslocação à Nigéria, no dia 24 de março, e na receção à mesma seleção no dia 27.Aos 25 anos, Jardel atravessa uma das melhores fases da carreira e esta época já apontou 11 golos, sendo figura de proa na turma às ordens de Rui Ferreira.