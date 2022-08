Jardel no melhor e no pior: jogador do Feirense quis marcar outro penálti surreal e falhou Jardel no melhor e no pior: jogador do Feirense quis marcar outro penálti surreal e falhou

O Feirense empatou este domingo em casa 1-1 com o Leixões, em jogo da 3ª jornada da 2.ª Liga num encontro em que desperdiçou um penálti nos instantes finais e jogou em vantagem numérica 35 minutos.Num jogo emotivo, o Leixões adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, com um golo de João Oliveira, que seria expulso aos 55, com Jardel a restabelecer a igualdade na transformação de penálti, aos 65 minutos, marcado de uma de uma forma surreal.Se no 1.º caso foi bem sucedido, no segundo não. O avançado brasileiro repetiu a receita e acabou por falhar o penálti que daria a vitória ao Feirense (90+4).