João Almeida assume os sub-19 do Feirense

O Feirense anunciou esta segunda-feira que João Almeida é o novo treinador dos sub-19. O técnico, de apenas 24 anos, sucede a Luís Sousa, que deixou os fogaceiros para fazer parte da equipa técnica de Tiago Margarido, atual treinador do Nacional.João Almeida começou a carreira de treinador com 20 anos, como adjunto dos sub-19 do Boavista, onde esteve durante três épocas e meia, chegando a Santa Maria da Feira no decorrer da época 2021/22. Na última temporada, orientou os sub-18, conduzindo a equipa a 21 vitórias em 30 jogos, com apenas duas derrotas sofridas, vencendo a Taça Distrital de Aveiro e a Supertaça Distrital de Aveiro.Ao comando dos sub-19, o treinador tentará alcançar o objetivo da subida à 1.ª Divisão Nacional de Juniores. Ao seu lado vai ter: Rúben Barbosa (treinador-adjunto), Mário Morais (analista), Nuno Pereira (treinador guarda-redes) e Francisco Felgueiras (preparador físico).Por sua vez, os sub-18 passam a ser orientados por António Madureira que terá Luiz Paulo como adjunto.