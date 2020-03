João Amorim assumiu-se

Não se adivinhava nada fácil a tarefa de João Amorim assim que em janeiro chegou ao Feirense. O médio vinha dos búlgaros do Arda Kardzhali, onde passou uma primeira metade de temporada com dificuldades de adaptação àquele clube e àquele país do leste europeu, e diante dos olhos via um sector intermédio consolidado com Bruno Ramires, Christian e Fábio Espinho.





Todavia, uma lesão de Ramires fez Filipe Rocha, conhecedor dos vários espaços que João Amorim pode percorrer no centro do terreno, apostar no camisola 15 para fazer as vezes do brasileiro. A verdade é que, como tantas vezes sucede nestas lides futebolísticas, a oportunidade foi bem aproveitada por Amorim, que se manteve no onze nas últimas quatro jornadas, partidas que terminaram em vitórias para os fogaceiros.Mais se acentua se se disser que João Amorim, para além de se elevar sobre a concorrência de Bruno Ramires, também passou o capitão Cris na hierarquia. Trocado por miúdos: o primeiro, com características mais voltadas para o meio-campo ofensivo, está a jogar na zona mais recuada do miolo em detrimento… de dois médios-defensivos.