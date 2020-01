João Amorim já trabalha às ordens de Filipe Rocha

João Amorim, médio quarta-feira anunciado como reforço de inverno do Feirense, já treinou esta quinta-feira, numa sessão que decorreu no complexo desportivo, orientada, claro está, pelo técnico Filipe Rocha.





O centro-campista, de 27 anos, regressou a Portugal depois de uma passagem na Bulgária, ao serviço do Arda Kardzhali, tendo em mente ajudar os fogaceiros a atingir o objetivo da subida de divisão. No nosso país, João Amorim fez 134 jogos na 2ª Liga, mas nunca passou pelo escalão principal.O novo camisola 15 é o primeiro reforço após a reabertura do mercado, mas tenha-se em conta a chegada de Abel Camará, na altura sem clube, em finais de novembro.