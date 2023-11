João Costa foi pai e recebeu prenda dos colegas

O guarda-redes João Costa, do Feirense, foi pai pela primeira vez recentemente, tendo sido surpreendido surpreendido no treino desta terça-feira pelo restante grupo de trabalho com um presente para assinalar o momento especial.O guardião, de 27 anos, foi presenteado com uma pequena camisola de guarda-redes do emblema de Santa Maria da Feira com o nome da filha, Benedita, estampado nas costas.Recorde-se que João Costa, formado no FC Porto, regressou neste verão a Portugal pela porta do Feirense, depois de cinco épocas em Espanha.