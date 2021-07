João Oliveira chega para o lado direito da defesa do Feirense

Depois de ter anunciado a contratação de Jorge Teixeira, o Feirense apresentou, esta quarta-feira mais um reforço. Trata-se de João Oliveira, lateral-direito que atuava no Sporting.





De resto, o jovem fez toda a sua formação no clube leonino, onde se cruzou, por exemplo, com Gui Ramos. Na época passada, João Oliveira apontou um golo em 13 jogos pela equipa B verde e branca.João Oliveira assume-se assim como o nono reforço dos fogaceiros para 2021/22. Em Santa Maria da Feira, o lateral direito vai lutar pela titularidade com Diga.