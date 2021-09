João Paulo convocado por Cabo Verde

João Paulo, reforço do Feirense para o meio-campo, acaba de ser convocado por Cabo Verde para as partidas com a Libéria, a disputar-se nos dias 7 e 10 de outubro, a contar para a qualificação do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar.



O médio fogaceiro conta então fazer a sua segunda internacionalização, depois de tentar a sua afirmação na equipa de Rui Ferreira, contabilizando uma assistência em seis jogos.