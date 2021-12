João Paulo convocado por Cabo Verde para a CAN

Presença assídua nas convocatórias da seleção de Cabo Verde, João Paulo foi chamado por Pedro 'Bubista' Brito para participar na CAN. A prova decorre de 9 de janeiro até 6 de fevereiro, nos Camarões.Cabo Verde está inserido no grupo A, juntamente com a Etiópia, os Camarões e o Burquina Faso. Os 'Tubarões Azuis' têm o primeiro encontro, frente à Etiópia, agendado para 9 de janeiro, seguindo-se os embate a 13 de janeiro (Burquina Faso) e a 17 de janeiro (Camarões).Na presente temporada, João Paulo, que chegou ao Feirense proveniente do Leça, soma quatro assistências em 15 partidas.