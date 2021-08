João Paulo falha jogo com o Farense

O médio João Paulo é uma das grandes dores de cabeça de Rui Ferreira para a visita ao Farense, no próximo domingo. O jogador de 23 anos saiu queixoso a meio da primeira parte do jogo com o Mafra, há duas jornadas, e também falhou a partida onde o Feirense derrotou o Chaves, por 3-1.





Com uma assistência, João Paulo foi mais uma estreia dos fogaceiros na 2.ª Liga e almejava uma convocatória por parte da seleção de Cabo Verde na paragem internacional que se avizinha.Além do médio cabo-verdiano, o treinador do Feirense já sabe que não pode contar com João Tavares, a recuperar de uma lesão grave que o afastará dos relvados por algum tempo.Autor: João Albuquerque