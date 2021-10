João Paulo regressa de Cabo Verde

João Paulo, internacional por Cabo Verde, voltou aos treinos do Feirense e encontra-se disponível para a alinhar diante do Nacional, no encontro de domingo a contar para a Taça de Portugal.





O médio de 23 anos regressou, depois de ter sido titular por duas vezes pelos Tubarões Azuis, nas duas vitórias frente à Libéria desta pausa internacional.João Paulo tem ganho espaço no plantel fogaceiro e conta já com três assistências, sendo titular na última eliminatória da Taça de Portugal, encontro que a equipa de Rui Ferreira venceu o Vila Meã. O centrocampista, que chegou como reforço neste verão, conta agora repetir a titularidade e continuar a afirmar-se ao técnico dos azuis.