João Paulo volta a ser convocado por Cabo Verde

Depois de já ter sido convocado para os compromissos mais recentes da Seleção de Cabo Verde, João Paulo, médio do Feirense, voltou a ser chamado por Pedro Brito para o duplo compromisso dos tubarões azuis a contar para a Qualificação para o Mundial'2022, a disputar no Qatar.Os cabo-verdianos têm duelo marcado com a República Centro-Africana e a Nigéria, a 13 e 16 de novembro, respetivamente. Com quatro jornadas disputadas, Cabo Verde segue na segunda posição do grupo de apuramento, com dois pontos de atraso para as super águias.Um dos reforços para esta temporada, proveniente do Leça, o jogador de 23 anos leva dez encontros disputados pelo Feirense, tendo já contribuido com três assistências para o bom arranque dos fogaceiros na Liga Sabseg. João Paulo tem atualmente três internacionalizações por Cabo Verde.