João Paulo voltou a todo o gás da CAN

Depois da presença na CAN ao serviço da seleção de Cabo Verde, João Paulo parece ter regressado com a confiança em alta ao Feirense. E se dúvidas houver quanto a este facto, basta analisar-se aquilo que o médio fez nos últimos dois jogos dos fogaceiros.Apesar de, inicialmente, não ter feito parte do onze para o embate com o Farense, o jovem, de 23 anos, beneficiou da lesão de Latyr Fall para integrar as opções iniciais de Rui Ferreira, que o elogiou no final da partida. Já na semana seguinte, frente à Académica, o internacional cabo-verdiano respondeu da melhor forma à confiança que o técnico lhe deu e apontou um golo de belo efeito.Na presente temporada, João Paulo soma um golo e quatro assistência em 18 partidas.