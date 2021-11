Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Pinto e a goleada no Dragão: «Alguns jogadores acusaram o palco em que estavam» Declarações do defesa-central do Feirense após o duelo com o FC Porto, para a Taça de Portugal





• Foto: Peter Spark/Movephoto