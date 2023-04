João Pinto eleito melhor defesa do mês da Liga SASBEG

João Pinto, jogador do Feirense, foi eleito melhor defesa do mês de março da Segunda Liga com 11,85% dos votos. O português, natural de Santa Maria da Feira, arrecadou o prémio após a habitual votação realizada pelos treinadores principais da competição ficando à frente de Arthur Chaves, do Ac.Viseu (9,63%) e de Rocha (Moreirense), que somou 8,15%.







Bom dia ?? especialmente para João Pinto



Eleito pelos treinadores, o atleta do CD Feirense é o Defesa do Mês na #LigaPortugalSABSEG #LigaPortugal #criatalento #nãopara pic.twitter.com/0skKw9EQjV — Liga Portugal (@ligaportugal) April 18, 2023