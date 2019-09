João Pinto renova com o Feirense até 2023

João Pinto chegou a acordo com o Feirense para a extensão do seu contrato até 2023. O defesa-central, de 19 anos, joga no Feirense desde o 4, não conhecendo outro clube até então no seu trajeto. Cumpre agora a segunda temporada ao serviço dos sub-23 santamarianos depois de dois golos marcados em 34 jogos na última época.





O jovem defesa tem sido presença assídua entre os selecionados de Filipe Ramos para a seleção nacional sub-20 e foi convocado na semana passada para o duplo compromisso diante da Suíça e da Polónia.