João Tavares estreou-se há três anos

Esta pode ser uma daquelas bonitas histórias de confiança e perseverança. João Tavares foi chamado ao plantel principal do Feirense em 2016/17, com apenas 18 anos, e foram precisos quatro anos até à sua afirmação. Hoje cumpre-se três anos desde a sua estreia, num jogo com o Moreirense, e é a altura ideal para se recordar a caminhada de um talentoso médio que já passou por FC Porto e Benfica.





Ainda com idade de júnior, Tavares foi chamado para integrar o plantel principal dos fogaceiros. A sua qualidade individual merecia ser acompanhada ainda de mais perto e a SAD deu-lhe essa oportunidade. Face à concorrência, o jovem jogador voltava aos sub-19 para jogar ao fim-de-semana. Foi uma época de aprendizagem e de amadurecimento. Um ano volvido, Nuno Manta Santos lançou-o mesmo na Taça da Liga. Tavares completou essa primeira época de sénior com três aparições na formação principal.Apesar dos escassos 77 minutos, os responsáveis pelo Feirense voltaram a apostar no jogador para um plantel que iria disputar a 1.ª Liga pela terceira época consecutiva. O menino que pode fazer as três posições do meio-campo, mas que, cada vez mais, se afirmava entre '8' e '10' foi ganhando espaço e somou 12 jogos até que o Sp. Braga entrou na corrida e o convenceu a mudar-se para o Minho, por empréstimo. No verão voltaria a Santa Maria da Feira, mas a chegada de Fábio Espinho e a necessidade de jogar com regularidade fizeram-no aceitar nova cedência, desta vez ao Mafra. A aposta revelou-se certeira e 2020/21 afigurava-se, mesmo, como a época da grande afirmação.SAD, equipa técnica e jogador estavam alinhados e o resultado está à vista: nove jogos realizados, estreia a marcar pela equipa principal (num jogo da Taça de Portugal) e novo golo poucos dias depois, na deslocação ao terreno do Estoril. Tavares, de apenas 21 anos, quer continuar a escrever história no clube da sua cidade. Afirmar-se no onze e ser um importante elemento rumo à subida são os dois grandes objetivos para 2020/21.