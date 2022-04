João Tavares: «Fiquei sem saber como ia voltar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa época que se pretendia de afirmação plena, João Tavares viu os seus planos estragados logo no primeiro jogo oficial. Oito meses depois da rotura de ligamentos no joelho direito, o médio voltou, no sábado, à competição, colocando fim a um longo calvário.

“No momento da lesão houve um sentimento de muita tristeza”, disse o jogador, de 23 anos, explicando a incerteza que viveu após o infortúnio: “Fiquei sem saber o que fazer, como ia ser o meu futuro, e vieram logo aquelas perguntas à cabeça: ‘quando volto; quanto tempo vou ficar de fora; se vou voltar igual; se vou voltar pior’. Foi um sentimento que não desejo a ninguém.”

Apesar de ter sido o físico a atraiçoá-lo, João Tavares reconheceu que os principais obstáculos foram psicológicos, admitindo que houve “muitos altos e baixos”. “Tive muitos dias difíceis. Muitos dias que senti que já estava bem, mas na semana a seguir já estava outra vez pessimista”, confessou, prosseguindo: “Avisaram-me logo que ia ser um período difícil, mas faz parte. Na recuperação tinha que ter momentos negativos e obstáculos para saber superar e superei-os.”

Embora se tenha sentido “um jogador igual aos colegas e não um que tinha regressado de uma lesão após 8 meses”, o médio aborda o regresso com cautela. “Ainda não consigo dizer se sou o mesmo João Tavares antes da lesão, mas sinto-me saudável, confiante e bem fisicamente. Isso é o mais importante”, frisou.

Apoio fundamental da família e colegas

Na adversidade, João Tavares encontrou na família e nos colegas de equipa um apoio importante no processo de recuperação. “ Acima de tudo, essa força vem de dentro, da família, dos teus amigos e dos companheiros de equipa que foram excecionais para mim e sempre tiraram um bocadinho de tempo para falar comigo”, revelou, afirmando que no “momento do remate já dá para esquecer a lesão”.