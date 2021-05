João Tavares marca no jogo 50 pelo Feirense

João Tavares fez, em Vizela, o jogo 50 com a camsiola principal do Feirense e logo com o golo que valeu o empate. O médio, de 22 anos, tem sido um dos jogadores mais utilizados na presente temporada, confirmando as qualidades que o fizeram chegar à formação 'AA' ainda com idade de júnior.





Polivalente na zona intermediária, Tavares fixou-se como médio-centro e soma 30 jogos neste regresso à Feira após uma cedência ao Mafra. O golo em Vizela foi o terceiro esta época após já ter feito o gosto ao pé diante de União de Montemor e Estoril.A par do lateral direito Diga, Tavares é mais um elemento da formação que tem tido papel de relevo em 2020/21, seguindo, por exemplo, casos de sucesso num passado recente como os do capitão Cris e do agora diretor-desportivo Sérgio Barge.