João Victor chega-se à frente

N’Sor é o melhor marcador da equipa do Feirense, com cinco golos, e tem sido, em abono da verdade, o jogador mais utilizado na posição de ponta-de-lança, mas João Victor tem sido ameaça séria para o ganês, isto desde que Filipe Rocha assumiu o comando técnico.

Em Penafiel, o brasileiro entrou bem no jogo, no decorrer da segunda parte, para o lugar de N’Sor e, no último sábado, em Viseu, para a Taça, mereceu mesmo a titularidade, a primeira pelos fogaceiros. Aos 58 minutos, João Victor obrigou o guarda-redes Ricardo Fernandes a aplicar-se para a defesa da tarde, para além do trabalho de valor a jogar em apoio, a dar trabalho aos centrais ou a segurar a bola.

Se João Victor reúne estas características, Kwame N’Sor distingue-se mais pela pujança com que ataca o espaço. O segundo rendeu o primeiro contra o Ac. Viseu e mandou uma bola à barra, já para além dos 90’. Bom, estão lançados os dados e Filipe Rocha terá de fazer a sua escolha para o desafio de sexta-feira, em casa do Sp. Covilhã, no regresso ao campeonato. É mesmo daquelas boas dores de cabeça…