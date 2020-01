João Victor convence pela atitude

Abel Camará contraiu uma lesão de última hora que o fez falhar a deslocação ao Estoril e João Victor assumiu-se como o ponta-de-lança titular na vitória na Amoreira (2-0). Não marcou, mas deu várias coisas à equipa.





O camisola 94 fez apenas um remate, mas teve seis recuperações de bola, uma delas no flanco esquerdo, dando origem ao golo inaugural da equipa de Filipe Rocha. A grande atitude do avançado também se patenteou nos oito duelos aéreos ganhos, mais 14 pelo chão, bem como 78% de eficácia no aspeto do passe.Com formação no Santos, João Victor chegou a Portugal pela porta do Mirandela, de onde se mudou para o Ac. Viseu, em janeiro de 2019. Na temporada passada fez um total de 12 golos, enquanto esta época, em Santa Maria da Feira, conta com um golo até agora, mas teve de batalhar bastante para conquistar o seu lugar e merecer a titularidade.