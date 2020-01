João Victor leva três jogos de suspensão

João Victor foi suspenso por três partidas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no seguimento da expulsão no encontro com o FC Porto B, referente à última jornada da 2ª Liga. O avançado, de 25 anos, viu vermelho direto aos 58 minutos do duelo que o Feirense venceu, por 1-0, no Marcolino de Castro. A expulsão foi enquadrada num caso de agressão com a classificação de "conduta violenta". Segundo o relatório do árbitro, João Victor deu "um soco na cara de um adversário com violência e com o jogo interrompido".

Esta é uma baixa de peso para Filipe Rocha, até porque o brasileiro, que vinha a ser titular, foi ele próprio o marcador do golo que derrotou os dragões de Rui Barros. Para a partida de sábado, com a UD Oliveirense, o técnico terá de socorrer-se de Abel Camará. Caso João Victor não venha a ver o castigo reduzido, o avançado falhará ainda os jogos com Vilafranquense e Cova da Piedade.