João Victor reintegrado nas opções

João Victor 'reforça' as opções à disposição de Filipe Martins. O ponta-de-lança falhou os jogos com o Ac. Viseu e o Leixões devido a queixas na coxa esquerda, mas, agora que os fogaceiros preparam a receção do próximo dia 15 ao Chaves, o brasileiro integrou os treinos em pleno e é mais um nas contas do técnico para a frente de ataque.





A equipa da Feira conta agora com três homens para a posição mais adiantada do terreno. Para além de João Victor, N'Sor e Boupendza disputam a preferência de Filipe Martins, isto tendo em conta a saída de Petkov para o futebol checo. Apesar de Boupendza ter jogado nos flancos frente a Ac. Viseu e Leixões, foi a 9 que o gabonês se notabilizou e chegou à seleção principal do seu país e aos franceses do Bordéus.