Jogadores do Feirense gravam mensagem sobre o cancro da mama

A SAD do Feirense prometeu e está a cumprir. O mês de outubro está destinado a uma série de campanhas de sensibilização sobre o cancro da mama e hoje foi divulgado um vídeo onde os jogadores deixaram uma importante mensagem.





Cris, Diga, Pedro Monteiro, Latyr Fall, Sérgio Silva, João Victor, Feliz e Fábio Espinho revelaram números preocupantes sobre a doença, mas também deixaram um aviso sobre a importância da prevenção.A campanha "Uma luta de todos" iniciou-se na receção ao Covilhã, com o Feirense a entrar em campo de t-shirt cor-de-rosa e com os jogadores a atuarem com uma braçadeira da mesma cor. Esta situação será repetida em todos os jogos disputados em outubro.