Jorge Pereira voltou a treinar com a equipa do Feirense

Jorge Pereira voltou, esta quarta-feira, a treinar com o restante plantel do Feirense e está completamente recuperado da lesão que o mantinha afastado dos relvados desde setembro.A última partida que o médio defensivo tinha feito pelos fogaceiros foi numa visita à Madeira, diante do Nacional, para a 5ª jornada do campeonato, voltando agora a estar nas contas de Ricardo Sousa para os próximos compromissos da formação de Santa Maria da Feira.Com 25 anos, o jogador português nascido na Venezuela é uma cara recente no Estádio Marcolino de Castro, tendo assinado esta época depois de duas temporadas ao serviço do Sanjoanense.O Feirense visita o Tondela neste sábado, para a próxima jornada da 2ª Liga.