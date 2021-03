Rui Ferreira já escolheu os adjuntos que o vão acompanhar no regresso ao Feirense e ambos contam com passagens pelo emblema de Santa Maria da Feira. Jorge Ramiro é preparador físico e com uma vasta experiência. Primeiro no atletismo e ténis, depois no futebol (V. Guimarães, Gil Vicente, Beira-Mar, entre outros). Representou o Feirense em 1999/2000 e voltou na temporada passada com Rui Ferreira para os Sub-23.





O outro adjunto é Carlos Manuel, médio que se estreou na 1.ª Liga pelo Belenenses pelas mãos de Marinho Peres e que se notabilizou, depois, ao serviço do Sp. Espinho. Em 2001/02, vestiu a camisola do Feirense. Aos 41 anos, terá a sua primeira experiência numa equipa técnica. A estreia de Rui Ferreira está marcada para domingo de manhã, na receção ao Cova da Piedade.