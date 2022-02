Jorge Teixeira com efeito talismã

Apesar de não ser um indiscutível nas escolhas do técnico Rui Ferreira, o avançado Jorge Teixeira tem a curiosidade do Feirense ter somado vitórias nos três encontros em que marcou. No sábado, frente à Académica, apontou mesmo o golo que deu os três pontos aos fogaceiros, já nos descontos.Com 19 jogos realizados esta temporada, a maioria dos quais na condição de suplente, o avançado brasileiro de 22 anos, que concluiu a formação no Grémio de Porto Alegre, leva três golos e uma assistência, tendo feito o gosto ao pé na vitória frente ao Nacional, para a Taça de Portugal, e no triunfo em casa do Rio Ave para a Liga Sabseg.Mais um jovem com margem de progressão, Jorge Teixeira foi recrutado pelo Feirense à Oliveirense, clube onde foi muitas vezes titular e pelo qual fez oito golos e duas assistências em 26 jogos. Agora em Santa Maria da Feira, o brasileiro ganhou mais crédito com o golo diante dos estudantes e pode vir a ganhar mais preponderância nas opções do treinador.