Jorge Teixeira reforça ataque do Feirense

O Feirense oficializou, esta terça-feira, a contratação de Jorge Teixeira, ponta de lança, de 22 anos, que esteve ao serviço da UD Oliveirense na época transata, clube pelo qual fez oito golos em 26 partidas disputadas.





Antes de chegar a Portugal, o brasileiro atuou nos sub-20 do Grémio de Porto Alegre, tendo conquistado a Copa Rio Grande do Sul. Com a chegada de Jorge Teixeira, são já oito os reforços às ordens de Rui Ferreira para a época 2021/22. Arthur, Sidney Lima, Cláudio Silva, João Paulo, André Rodrigues, Tiago Dias e Jardel foram os restantes atletas contratados neste defeso, alguns dos quais já somaram minutos na derrota frente ao Famalicão, no sábado, para a Taça da Liga.O ponta de lança brasileiro dá também continuidade à aposta dos fogaceiros em jogadores jovens que já atuavam no futebol português.