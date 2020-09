Jovens jogadores do Feirense limpam margens do Rio Caster em ação de sensibilização

No Dia Mundial dos Rios, o Feirense decidiu ir para o terreno e juntou alguns jogadores do plantel sub-19 para uma ação de sensibilização sobre a poluição do Rio Caster. O rio que atravessa Santa Maria da Feira é muitas vezes notícia pelos piores motivos, nomeadamente devido a descargas poluentes, mas as suas margens também são muitas vezes deixadas em mau estado por quem lá passa.





Rubinho, Ricardo, Igor, Diogo Silva, Janico, André e Vargas passearam junto ao rio e aproveitaram para recolher todo o tipo de material que por lá encontravam, como garrafas, plásticos, máscaras, entre outros objetos.Algumas pessoas cruzaram-se com os jovens jogadores e mostraram-se satisfeitas com o exemplo que estava a ser dado.