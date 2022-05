Kerwin Vargas deixa o Feirense e assina pelo Charlotte FC

Figura de destaque no Feirense em 2021/22, Kerwin Vargas foi apresentado, esta segunda-feira, como reforço do Charlotte FC. O jogador colombiano, de apenas 20 anos, vai assim jogar na Major League Soccer, principal competição do futebol norte-americano.Chegado ao Feirense em 2020/21, para a equipa de juniores, Vargas 'explodiu' em 2021/22, a sua primeira época como sénior, tendo agora assinado até 2024, com mais dois anos de opção, pela equipa norte-americana. Ao serviço do conjunto comandado por Rui Ferreira, o atacante apontou oito golos em 31 encontros. "Ele provou rapidamente ser um marcador de golos na sua primeira época em Portugal e tem potencial para ser um dos bons avançados desta competição", referiu Zoran Krneta, diretor desportivo do Charlotte FC.A valorização de jogadores tem sido uma das bandeiras do projeto do Feirense, que viu vários atletas darem o salto: Etebo (Stoke City), Vaná (FC Porto), Tiago Silva (Nottingham Forest), Briseño (Chivas), Guilherme Ramos (Arminia Bielefeld), Marcus (Portimonense), por exemplo.