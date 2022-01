Kerwin Vargas é baixa no Feirense devido à Covid-19

O Feirense tem sido um dos clubes mai afetados pela Covid-19, sendo que há mais um caso positivo no plantel. Trata-se de Kerwin Vargas, avançado colombiano que tem sido um dos destaques da equipa.Desta forma, o jovem irá desfalcar as opções do técnico Rui Ferreira para o embate de terça-feira com o Sp. Covilhã. Apesar de também estar infetado, Bruno Brigido deve recuperar a tempo, estando a sua utilização na partida dependente do facto de ter ou não sintomas no dia do jogo e de já apresentar um teste negativo. Para além disso, João Paulo, que tinha testado positivo na seleção de Cabo Verde, já teve um teste negativo.Neste momento, o Feirense ocupa o 3º lugar da Liga Sabseg.