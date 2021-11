Kerwin Vargas em destaque na Colômbia: sonho de ir a uma seleção jovem ganha força

Não é só em Portugal que Kerwin Vargas desperta atenções. Na verdade, o colombiano começa também a centrar olhares na Colômbia, como comprova o artigo escrito pelo jornal 'El Heraldo', do qual o jovem dianteiro é protagonista.Para lá de uma análise à carreira de Vargas, aquele órgão de comunicação social destaca também o que o avançado tem vindo a fazer ao serviço do Feirense, sobretudo o seis golos que já leva esta temporada.O mais recente, recorde-se, aconteceu no Dragão, num jogo frente ao FC Porto, no qual teve a oportunidade de medir forças com Luis Díaz e ainda de trocar camisola com o internacional 'cafetero'.Assim, a atenção dada no seu país reforça o sonho de Vargas em representar as seleções jovens da Colômbia.