Lançado primeiro episódio do Eco Billas

Foi, esta manhã, lançado o primeiro episódio do Eco Billas, a nova rubrica da mascote da SAD do Feirense que pretende ajudar as pessoas a reduzir a sua pegada ecológica e, consequentemente, ajudar a preservar o planeta.





Anunciado na quinta-feira, o Eco Billas vai dar pistas simples de como diminuir o consumo de energia e de água, de como evitar o desperdício alimentar ou as vantagens da diminuição do plástico, entre muitas outras dicas.A rubrica terá dois vídeos por semana e o primeiro debruçou-se sobre a quantidade de água que podemos 'poupar' no duche. A ideia passa pela recolha da água fria inicial antes do banho propriamente dito e a sua posterior utilização em tarefas como regar as plantas, lavar os dentes, cozinhar, lavar o carro.Todo este conteúdo pode ser visto no Instragram (@Billas18) ou no Facebook (@CDFeirenseSAD).